حزب الله يؤكد وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته

بيروت-سانا

أكد حزب الله وقوفه الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه المشروعة.

وعبر الحزب في بيان اليوم عن تأييده لكل الخطوات التي تتخذها فصائل المقاومة في فلسطين للرد على العدوان وجرائمه المتمادية مقدماً أحر التعازي والمواساة باستشهاد القائد المقاوم الكبير تيسير الجعبري وعدد من الفلسطينيين.

وقال البيان: إن الشعب الفلسطيني الذي قدم أغلى التضحيات على مدى سنوات مقاومته الطويلة وزف عشرات الشهداء القادة لن تضعفه هذه الجريمة الإسرائيلية البشعة والغادرة بل ستزيده عزماً على مواصلة الطريق حتى تحقيق الانتصار والتحرير.

وشدد البيان على أهمية وحدة الموقف وتكاتف فصائل المقاومة الفلسطينية كافة في مواجهة العدوان الإسرائيلي وجرائمه.

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