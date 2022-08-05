إصابة فلسطينيين بينهم طفل جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفرقدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم اليوم في بلدة كفر قدوم قرب قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة تسعة فلسطينيين بجروح بينهم طفل والعشرات بحالات الاختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بجروح وحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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