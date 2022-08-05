محافظة دمشق: إغلاق شارع توفيق جانا المؤدي إلى ساحة الحجاز للصيانة

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق إغلاق شارع توفيق جانا خلف مبنى قيادة شرطة دمشق أمام حركة مرور السيارات القادمة من شارع خالد بن الوليد والمتجهة إلى ساحة الحجاز بدءاً من اليوم ولمدة 45 يوماً بسبب الأعمال الإنشائية والصيانة.

وأوضح مدير هندسة المرور والنقل بالمحافظة المهندس سامر حداد أن ورشات المديرية بالتنسيق مع فرع مرور دمشق وضعت التحويلات المرورية وشاخصات الدلالة اللازمة نهاية شارع خالد بن الوليد لتوجيه حركة المرور وإرشاد السائقين القادمين من الشارع باتجاه ساحة الحجاز.

ودعا حداد السائقين للتعاون والالتزام بالتحويلات وشاخصات الدلالة الموجهة لحركة السير المؤقتة.

فراس صافي

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