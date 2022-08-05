المادة (43) و(44) من قانون الانتخابات العامة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فيرشينين وبيدرسون: تعزيز عملية التسوية السياسية في سورية مع الالتزام باحترام سيادتها
2022-08-04
سورية تعبر عن تعازيها ومواساتها لباكستان بضحايا الفيضانات والسيول
2022-08-04
مباحثات سورية إندونيسية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
2022-08-04
السفير صباغ: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهديده للسلم الإقليمي والدولي برفضه الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي
2022-08-03
فنزويلا تؤكد وقوفها إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب وأدواته
2022-08-03
مباحثات سورية كورية لتعزيز التعاون في مجال الصناعة
2022-08-02
كاتب سلوفاكي: واشنطن تنهب النفط والحبوب من سورية
2022-08-02
محليات
الطيران الروسي يدمر أوكاراً لإرهابيين مدعومين من قوات الاحتلال الأمريكي في البادية السورية
2022-08-05
محافظة دمشق: إغلاق شارع توفيق جانا المؤدي إلى ساحة الحجاز للصيانة
2022-08-05
إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المخدرات في دمشق
2022-08-05
(أنت تستطيعين… أنت تستحقين)… حملة لتعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية
2022-08-05
البدء باستقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية
2022-08-05
البدء باستلام طلبات الترشح لانتخابات المجالس المحلية اعتباراً من اليوم
2022-08-05
أجواء شديدة الحرارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2022-08-05
رياضة
سان جيرمان يعلن ضم ريناتو سانشيز
2022-08-04
إشبيلية يضم تيليس على سبيل الإعارة
2022-08-04
دانييل ميدفيديف يصل ربع نهائي لوس كابوس
2022-08-04
الاتحاد الرياضي العام يكرم أبطال الرياضة السورية بدورة المتوسط في وهران الجزائرية-فيديو
2022-08-03
حارس أرسنال ينتقل إلى نادي فولهام
2022-08-03
تشيلسي يضم الحارس الأمريكي سلونينا لخمسة مواسم
2022-08-03
موناكو يتعادل إيجابياً أمام ايندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا
2022-08-03
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
2022-08-04
ملتقى الاستثمار بحلب.. متابعة حثيثة للمشاريع الخدمية والتنموية
2022-08-04
الزراعة تستعرض فرص الاستثمارات الزراعية
2022-08-04
دعماً للثروة الحيوانية زراعة أكثر من 6 آلاف هكتار بالمحاصيل العلفية والرعوية في الغاب
2022-08-04
التجارة الداخلية تحدد سعر مبيع كيلو غرام السكر في الأسواق
2022-08-04
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2022-08-04
التجارة الداخلية: نقطة لبيع الخبز بالسعر الحر دون بطاقة الكترونية في دمشق
2022-08-04
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الشريط الأخباري
البدء باستقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية
الصحة: تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 6 حالات
فيرشينين وبيدرسون: تعزيز عملية التسوية السياسية في سورية مع الالتزام باحترام سيادتها
وزارة الإدارة المحلية تحدد الدوائر الانتخابية في مجالس المحافظات والمدن مع إحداث (26) وحدة إدارية
النقل: السفينة السورية (لاوديسيا) تصل مرفأ طرطوس وستتابع عملها وفق خطتها
الخطوط الجوية السورية تسير رحلة نظامية ثالثة إلى الكويت
الداخلية تمدد العمل في بعض الجهات التابعة لها خلال فترة تقديم طلبات الترشح لانتخابات الإدارة المحلية
مباحثات سورية إندونيسية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
طقس اليوم.. أجواء حارة جداً وتحذير من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة
تخت روانجي: عدم معالجة ملف أسلحة الكيان الصهيوني النووية سيبقي على مخاطر انتشارها
المادة (43) و(44) من قانون الانتخابات العامة
2022-08-05
المادة (43) و(44) من قانون الانتخابات العامة
2022-08-05
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