الطيران الروسي يدمر أوكاراً لإرهابيين مدعومين من قوات الاحتلال الأمريكي في البادية السورية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي الروسي دمر أوكاراً لمجموعة إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وقضى على العديد من عناصرها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “قامت المقاتلات الروسية في الـ 4 من آب بعد عمليات استطلاع وتقص بالقضاء على مجموعة إرهابية من مسلحي ما يسمى (لواء شهداء القريتين) كانت مختبئة في أوكار مجهزة في الصحراء”.

وأوضحت الوزارة أن مقر هذه المجموعة الإرهابية هو منطقة التنف التي تحتلها قوات الاحتلال الأمريكي مشيرة إلى أن مدربين من القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي كانوا يقومون بتدريب عناصر المجموعة وإمدادهم بالأسلحة.

ولفتت الوزارة إلى أن هؤلاء الإرهابيين ارتكبوا في منطقة البادية أعمال قتل إرهابية بحق السكان المدنيين.

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