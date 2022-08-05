روسيا تطلق قريباً عدة أقمار صناعية أحدها إيراني

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أنها ستطلق قريبا عدة أقمار صناعية من بينها قمر إيراني.

ونقلت نوفوستي عن وكالة الفضاء قولها في بيان: “سيتم في التاسع من الشهر الجاري إطلاق صاروخ “سويوز 02 1 بي” من قاعدة بايكونور الفضائية” لافتاً إلى أن الصاروخ سيحمل إلى مدارات الأرض عدة أقمار صناعية من بينها قمر الخيام الذي طور وصنع في مؤسسات تابعة لروس كوسموس لصالح إيران”.

وذكر البيان أنه إضافة إلى القمر الإيراني سيحمل الصاروخ 16 قمراً صناعياً صغيراً تم تطويرها من قبل الجامعات الروسية الرائدة والشركات والمؤسسات غير الربحية ومن بين هذه الأقمار “مونيتور 1” و “يو تي ام ان” و” كيوب اس اكس- اتش سي اي 2″ و”سايرن” و “كورباس 300″ و”سكولتيك بي 1″ و” فيزارد”.

ووفقاً لروس كوسموس فإن الأقمار الروسية الجديدة مخصصة للبحث العلمي والتكنولوجي بما في ذلك اختبار تقنيات تنفيذ قنوات الاتصال بين الأقمار الصناعية وقياس مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي واستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الوضع البيئي.

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