اثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا هذا الشهر

موسكو-سانا

أعلن السفير الاثيوبي في روسيا أليمايهو تيغينو أن بلاده ستستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا اعتباراً من الـ 23 من آب الجاري.

وقال تيغينو في تصريح لوكالة نوفوستي: “اعتباراً من الـ 23 من الشهر الجاري سنسير ثلاث رحلات جوية أسبوعياً” موضحاً أن إيقاف الرحلات بين البلدين كان بسبب جائحة كورونا.

وذكر الدبلوماسي الاثيوبي سابقاً أن الخطوط الجوية الاثيوبية تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الرحلات الجوية في مختلف الاتجاهات.

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