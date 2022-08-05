القوات العراقية تقبض على إرهابي في الموصل

بغداد-سانا

أعلنت القوات العرقية اليوم عن اعتقال إرهابي في مدينة الموصل شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن القوات قولها في بيان “إنه وبناء على معلومات استخباراتية وبمتابعة من قبل مفارز الاستخبارات للمطلوب تمكنت قوة من استخبارات اللواء 30 في الحشد من اعتقال شخص بتهمة الإرهاب في منطقة كوكجلي بالموصل”.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية الناجحة هي الخامسة من نوعها التي تنفذها استخبارات اللواء 30 خلال أقل من شهر.

وكانت القوات العراقية أعلنت أمس القضاء على خمسة إرهابيين فى محافظة السليمانية شمال شرق البلاد.

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