اكتشاف (دلتا فاريانت) أعمق كهف في أستراليا

كانبيرا-سانا

اكتشف باحثون استراليون أعمق كهف معروف في البلاد بعمق 1315 قدماً أي 401 متر وأطلقوا عليه اسم “دلتا فاريانت” أحد أنواع فيروس “كوفيد”.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان فريق باحثين من جنوب جزيرة تسمانيا في استراليا اكتشفوا الكهف في منطقة جوني فلورنتين كارست وذلك بعد ستة أشهر من التحضير وبعد 14 ساعة من العمل تحت الأرض.

وأكد الباحثون أن الكهف أعمق قليلا من حامل الرقم القياسي السابق في استراليا وهو كهف “نيجلي” الذي يبلغ عمقه 1302 قدم أي 397 متراً لافتين إلى أن الكهف المكتشف “دلتا فاريانت” يرتبط بنظام كهف “نيجلي” و”كرولينغ سواليت” شمال غرب هوبارت عاصمة تسمانيا وتمت تسميته بمتغير دلتا وتسمية أجزاء منه بمصطلحات مختلفة متعلقة بـ “كوفيد” لتذكير الكهوف المستقبلية بالأحداث المعاصرة.

وأعربت عضو الفريق البحثي سيارا سمارت عن صعوبة الاكتشاف والرعب الذي رافقهم تحت الأرض وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء تساقط الثلوج مؤخراً في فصل الشتاء باستراليا.

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