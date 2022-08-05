روسيا: نحو 60 ألف طن من المساعدات الإنسانية تم تقديمها لسكان دونباس

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية انها سلمت ما يقارب ستين ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس منذ بدء المهمة الإنسانية فيها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: “منذ بدء المهمة الإنسانية تم تسليم حوالي ستين ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس.. ومنذ حزيران الماضي سلمت الوزارة أكثر من 1600 طن من المساعدات شملت الأدوية والأغذية والمستلزمات الضرورية”.

وأضافت الوزارة: “كما تواصل وحدات وزارة الطوارئ عمليات إزالة الألغام.. إذ يتم الكشف عن الأجسام المتفجرة والألغام المزروعة من خلال فحص المناطق المحررة بالأجهزة المختصة” موضحة أنه “منذ بداية العمل تم تطهير مساحة 458 هكتاراً واكتشاف وابطال مفعول أكثر من 51 ألف لغم ومادة متفجرة”.

وتابع البيان إن فرق الإنقاذ في وحدات الطوارئ تساعد في تقديم المساعدة اللازمة لاستعادة البنية التحتية وحتى الآن “تم مسح منطقة تبلغ مساحتها حوالي 179 ألف متر مربع وإزالة أكثر من 181 ألف متر مكعب من مخلفات البناء”.

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