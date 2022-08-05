دار الأسد للثقافة والفنون ترافق الأطفال برحلة إلى مدينة الأحلام ديزني على متن حفل موسيقي

دمشق-سانا

مثل أمراء وأميرات عالم الخيال الساحر حلت أوركسترا النفخيات من طلبة معهد صلح الوادي بقيادة المايسترو دلامة شهاب على خشبة مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون حيث اكتست حلة الفرح والطفولة ورافقت الأطفال برحلة إلى مدينة الأحلام ديزني ليصغوا إلى حكاياتها التي رسخت بذاكرتهم ولكن هذه المرة بلغة الموسيقا.

وتضمنت الأمسية التي أقيمت بالتعاون مع مديرية التأهيل الفني ومعهد صلحي الوادي للموسيقا تحت عنوان “رحلة إلى مدينة الأحلام ديزني 2” باقة مميزة من 10 مقطوعات موسيقية لأشهر أفلام الأطفال العالمية منها “فلة والأقزام السبعة” و”ملكة الثلج” و”الجدة كوكو” وغيرها.

وترافقت بعرض بصري لأجمل اللحظات في أفلام والت ديزني الذي عكس عالم الأطفال الجميل وأمنياتهم بالحياة السعيدة والجمال والحب والسلام.

مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون المايسترو أندريه معلولي تحدث في تصريح لسانا عن إطلاق المشروع الثقافي الخاص بالأطفال واليافعين تحت عنوان “رحلة في الأوبرا” والذي شرع طريقه مع أمسية موسيقية بهدف تقريب المسافة بينهم وبين الدار وخلق حالة جذب واستقطاب لهذه الشريحة من جهة وترسيخ متعة المشاهدة الجماعية للعروض المباشرة من جهة أخرى إضافة إلى نشر الثقافة الموسيقية والمسرحية بين الأطفال بهدف بناء ذائقة فنية وثقافية لهم.

من جهته مدير مديرية التأهيل الفني ومعهد صلحي الوادي بريام سويد أوضح في تصريح مماثل أن هذه الأمسية هي امتداد للتجربة التي انطلقت في عام 2018 على الرغم من التباعد الزمني بينهما عادت اليوم لتجمع 50 طالباً وطالبة من قسم الآلات النفخية في معهد صلحي الوادي للموسيقا إلى جانب 30 مدرساً لافتاً إلى أن القائمين على العمل حرصوا على انتقاء موسيقا جذابة للأطفال ولها وقع مألوف على أسماعهم متمنياً أن يجول هذا العرض المحافظات كافة.

بدوره بين رئيس قسم النفخيات في المعهد وقائدة الفرقة المايسترو دلامة الشهاب أن العازفين الأطفال شاركوا باختيار برنامج الأمسية الذي لاقى إقبالاً كثيفاً ما دفعهم للإعلان عن حفل ثان في السابع من الشهر الجاري رغبة من محبي عالم الأطفال بالاستماع لموسيقا مغايرة عما تتناوله الحفلات الموسيقية عادة مشيرة إلى أهمية استقطاب الأجيال الجديدة من عازفي الآلات النفخية النحاسية والخشبية بهدف تحفيزهم وتطوير مهاراتهم لرفد الفرقة السيمفونية الوطنية.

عازفة الكلارينت دارين حرب بينت أنه ما أثار إعجابها أن يعتلي الأطفال العازفين خشبة مسرح الأوبرا لنشر السعادة على وجوه الحضور باختلاف أعمارهم مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بمواهب الأطفال وتنميتها بينما عبرت اليافعتان رنيم أبو تراب وسما السيد عن سعادتهما بهذه المشاركة المميزة خاصة أنهما رافقا الفرقة في أمسيتها التي أقيمت قبل أربع سنوات ولاقت نجاحاً كبيراً واعتبرتاها خطوة جديدة نحو مستقبلهما الفني.

أماني فروج

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