باقة من العروض الفنية ضمن فعاليات سادس أيام مهرجان الدلبة

طرطوس-سانا

تضمنت فعاليات ملتقى الدلبة العاشر للثقافة والفنون في مشتى الحلو عروضاً رياضية وموسيقية وغنائية ومعرضاً لورشة فنية مختصة بإعادة التدوير بمشاركة أطفال الملتقى.

وقالت الفنانة جمال حنوش لمراسلة سانا “إنه تم تنفيذ ورشة فنية لإعادة التدوير بمشاركة 10 أطفال ويافعين باستخدام أدوات فنية متنوعة”.

وأشارت بشرى المودي مدربة فريق الزومبا في نادي صافيتا الرياضي إلى أهمية عروض الزومبا التي شاركت بها 45 يافعة وطفلة ضمن ملتقى الدلبة خاصة أنها تلقى أيضاً إقبالاً واسع النطاق لكونها من الرياضات الشعبية وتمارس من قبل مختلف الفئات العمرية.

يانا حلال المشرفة في جمعية أنيس سعادة الملائكية قالت “إنها المشاركة الثانية للجمعية ضمن فعاليات مهرجان الدلبة حيث شارك مجموعة من الأطفال المستفيدين من مشروع أمل ضمن كورال دو ري مي”.

وضمن الفعاليات أيضاً تم تقديم عرض فني غنائي راقص عبر مجموعة من أغاني للموسيقار صباح فخري عبر فرقة (لحن الحياة) من قرية البارقية تدريب المدربة ناهد بعريني عبر كورال مؤلف من 60 طالباً إضافة الى مشاركة فرقة الفراشات وعددهم 15 طفلة.

واختتمت فعاليات سادس أيام مهرجان الدلبة بحفل موسيقي أحيته فرقة خماسي وتري من روح الشرق بقيادة عدنان فتح الله وخمسة من أعضائها والتي قدمت باقة منوعة من المعزوفات الشرقية في ساحة كنيسة مارالياس.

هيبة سليمان

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