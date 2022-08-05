بيت السينما يعرض الفيلم الكوري الجنوبي (مذكرات جريمة)

دمشق-سانا

عرض مشروع بيت السينما مساء اليوم الفيلم الروائي الطويل الكوري الجنوبي بعنوان (مذكرات جريمة) في سينما الكندي بدمشق.

الفيلم الذي ينتمي لفئة سينما الجريمة من إنتاج عام 2003 وحاصل على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان تورينو ومن كتابة وإخراج المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو الحاصل على الأوسكار عن فيلمه الطفيلي.

وعن اختيار الفيلم قال المخرج فراس محمد أحد المشرفين على بيت السينما في تصريح لسانا: اخترنا هذا الفيلم بهدف التنويع في أنماط الأفلام التي نقدمها للجمهور السوري فهو ينتمي لفئة أفلام التشويق والمتعة ويعتبر من كلاسيكيات سينما الجريمة الحديثة بالإضافة إلى أن السينما الكورية من السينمات الآسيوية الناشئة ومن الضروري الاطلاع عليها.

ولفت محمد إلى أن معايير عدة تحكم اختيار الأفلام ضمن المشروع منها الاختلاف عن الأفلام التجارية المعتادة لإتاحة فرصة مشاهدتها للجمهور السوري مع معياري الحداثة وحصولها على جوائز عالمية متنوعة.

يذكر أن المؤسسة العامة للسينما أطلقت مشروع بيت السينما قبل عامين ليعود لنشاطه هذا العام بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

محمد سمير طحان

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