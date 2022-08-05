سان جيرمان يعلن ضم ريناتو سانشيز

باريس-سانا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم تعاقده رسمياً مع البرتغالي ريناتو سانشيز نجم نادي ليل.

وكان ريناتو هدفاً أساسياً لميلان الإيطالي الذي حاول ضم اللاعب خلال الأسابيع القليلة الماضية لكنه لم ينجح في ذلك.

وذكر سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تعاقد مع سانشيز لينضم اللاعب إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجاري ولمدة 5 سنوات مقبلة.

وقال النادي في بيانه أن “لاعب الوسط البرتغالي الآن أصبح مرتبطاً بالنادي حتى عام 2027”.

جدير بالذكر أن سانشيز انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2016 ولعب 53 مباراة بقميص البافاري وفاز خلال فترته معهم بتسعة ألقاب.

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