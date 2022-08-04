إشبيلية يضم تيليس على سبيل الإعارة

مدريد-سانا

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن تعاقده مع الظهير الإيسر البرازيلي أليكس تيليس قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 29 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية الموسم بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي خضع له بنجاح.

وانضم تيليس لصفوف اليونايتد في صيف عام 2020 قادماً من بورتو البرتغالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 15 مليون يورو وخاض مع مانشستر يونايتد 50 مباراة في مختلف المسابقات وسجل هدفاً وحيداً وثماني تمريرات حاسمة.