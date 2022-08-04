توقيع المجموعة القصصية القصيرة “ساعتان ليس إلا” في ثقافي أبورمانة

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي في ابو رمانة حفل توقيع المجموعة القصصية القصيرة “ساعتان ليس إلا” للأديب نزار مزهر بحضور عدد من الأدباء والنقاد.

والتزمت قصص المجموعة الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب بانعكاس الواقع الاجتماعي ومافيه من ألم ومعاناة بأسلوب قصصي جمعت الخيال والاستعارات الفنية.

الناقد الدكتورعبدالله الشاهر بين في مداخلته أن الأديب مزهر اتبع أسلوباً مشهدياً ووحدة الفكرة والالتزام بالإطار العام على شكل درامي يحسب له مبتعداً عن السردية والحشو والترهل ليربط القارئ بأفكاره من خلال صياغات لغوية اعتمد فيها المفارقة متطرقاً إلى المجتمع ومافيه من تناقضات ليكون الحب أهم مايصبو إليه.

ورأى الأديب الدكتور حسن حميد أن الأديب مزهر حارب الوحشة والغربة وماهو صعب في الحياة الراهنة من قسوة في التعامل لافتاً إلى المهارات في القصص وعدم الاستغراق في الوصف والتحرر من صفوته والتقدم بخطى بطيئة واثقة ضمن حدود الزمان والمكان بفنية حقيقية.

وألقى الأديب نزار مزهر عدداً من قصصه القصيرة جداً التي اعتمد فيها الومضة والعاطفة.

وتخلل حفل التوقيع مجموعة من أغاني الزمن الجميل التي جاءت بصوت المغنية أمل عبود رافقها على الناي جمال صبوح وعلى الكمان مدحت أبو فخر.

الإعلامية الأديبة رنا العلي التي أدارت الندوة عرفت بالمشاركين وما قدموه في مجال الأدب والنقد.

محمد خالد الخضر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc