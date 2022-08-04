الدفاع الروسية تسجل أربع انتهاكات للهدنة في قره باغ

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسجيل أربعة انتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب أذربيجان في اقليم قره باغ.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: “تم تسجيل أربعة انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل القوات الأذربيجانية في المنطقة التي تخضع لمسؤولية وحدة حفظ السلام الروسية في منطقتي ساريبابا وجبال بوزدوخ وكذلك في منطقة ماردكيرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما أسفر عن قتل اثنان وجرح أربعة عشر من ممثلي التشكيلات المسلحة في قره باغ”.

وأشار البيان إلى أن “قيادة قوات حفظ السلام الروسية وبالتعاون مع الجانبين الأذربيجاني والأرميني سوت الوضع بعد الحوادث ولم تحدث انتهاكات لخط التماس بين الطرفين”.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency