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مجلس الأمن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

2022-08-04

نيويورك-سانا

رحب مجلس الأمن الدولي بتجديد الهدنة في اليمن داعياً لتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان نقله مركز أنباء الأمم المتحدة: أن “الهدنة وفرت أساساً مستقراً للتقدم في المحادثات على المسارين الاقتصادي والأمني والشروع في مناقشات متعمقة وشاملة على المسار السياسي”.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف إلى “تكثيف المفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن اقتراح اتفاق هدنة موسع وضعه المبعوث الخاص للأمم المتحدة والذي يمكن ترجمته إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الأول التوافق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.

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