رئيسي: المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن شعوب المنطقة تقف في وجه الكيان الصهيوني الغاصب وترى أن السبيل الوحيد لمواجهته يكمن في نهج المقاومة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن رئيسي قوله خلال لقائه اليوم في طهران الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية زياد النخالة: إن المقاومة أصبحت نهجاً سياسياً وفكرياً وثقافياً كما حققت النتائج المرجوة في ميدان المواجهة مشيراً إلى أن كيان الاحتلال يزعم بانه قادر على أن يصنع لنفسه الأمن عبر بعض الحيل لكن جهوده باءت بالفشل ولم ولن ينجح بأن ينعم بالأمن والاستقرار وذلك بسبب قراءاته الخاطئة للتطورات والآفاق المستقبلية في المنطقة.

وشدد رئيسي على أن دعم فلسطين والمقاومة يأتي ضمن الثوابت السياسية لإيران معتبراً أن دعم الشعوب الإسلامية في المنطقة للقضية الفلسطينية يمثل الركيزة في مواجهة مخططات أمريكا والكيان الصهيوني.

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