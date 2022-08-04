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عــاجــل مراسلة سانا في درعا : استشهاد سلامة القداح أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك برصاص مسلحين مجهولين في المدينة

عدد الدوائر الانتخابية في مجالس المحافظات

2022-08-04

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مراسلة سانا في درعا : استشهاد سلامة القداح أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك برصاص مسلحين مجهولين في المدينة

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