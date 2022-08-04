عدد الدوائر الانتخابية في مجالس المحافظات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تعبر عن تعازيها ومواساتها لباكستان بضحايا الفيضانات والسيول
2022-08-04
فيرشينين وبيدرسون: تعزيز عملية التسوية السياسية في سورية مع الالتزام باحترام سيادتها
2022-08-04
مباحثات سورية إندونيسية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
2022-08-04
السفير صباغ: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تهديده للسلم الإقليمي والدولي برفضه الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي
2022-08-03
فنزويلا تؤكد وقوفها إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب وأدواته
2022-08-03
مباحثات سورية كورية لتعزيز التعاون في مجال الصناعة
2022-08-02
كاتب سلوفاكي: واشنطن تنهب النفط والحبوب من سورية
2022-08-02
محليات
النبوتي: قانون الإدارة المحلية يشكل نقلة نوعية في عمل الوحدات الإدارية
2022-08-04
الطقس غداً.. أجواء حارة وفرصة لهطل زخات رعدية محلية
2022-08-04
البدء باستلام طلبات الترشح لانتخابات المجالس المحلية اعتباراً من يوم غد
2022-08-04
استمرار العمل في مركز خدمة المواطن التابع للمؤسسة العامة للإسكان يومي الجمعة والسبت
2022-08-04
وزارة الداخلية تلقي القبض على مطلوب بجرائم ترويج وتجارة المخدرات
2022-08-04
بحث زيادة الدعم الصحي المقدم لمحافظة الحسكة من منظمة الصحة العالمية
2022-08-04
وزارة الإدارة المحلية تحدد الدوائر الانتخابية في مجالس المحافظات والمدن مع إحداث (26) وحدة إدارية
2022-08-04
رياضة
الاتحاد الرياضي العام يكرم أبطال الرياضة السورية بدورة المتوسط في وهران الجزائرية-فيديو
2022-08-03
حارس أرسنال ينتقل إلى نادي فولهام
2022-08-03
تشيلسي يضم الحارس الأمريكي سلونينا لخمسة مواسم
2022-08-03
موناكو يتعادل إيجابياً أمام ايندهوفن في تصفيات دوري أبطال أوروبا
2022-08-03
كاساتكينا إلى ثاني أدوار بطولة سان خوسيه للتنس
2022-08-03
الفارسة السورية ماسة تنبكجي تتأهل إلى بطولة العالم لفروسية القدرة والتحمل للخيول الصغيرة في اسبانيا
2022-08-02
رامسي ينضم إلى نيس الفرنسي
2022-08-02
اقتصاد
الزراعة تستعرض فرص الاستثمارات الزراعية
2022-08-04
دعماً للثروة الحيوانية زراعة أكثر من 6 آلاف هكتار بالمحاصيل العلفية والرعوية في الغاب
2022-08-04
التجارة الداخلية تحدد سعر مبيع كيلو غرام السكر في الأسواق
2022-08-04
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2022-08-04
التجارة الداخلية: نقطة لبيع الخبز بالسعر الحر دون بطاقة الكترونية في دمشق
2022-08-04
الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية
2022-08-04
تقديرات بإنتاج نحو 10 آلاف طن من البندورة في حمص
2022-08-04
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الشريط الأخباري
وزارة الإدارة المحلية تحدد الدوائر الانتخابية في مجالس المحافظات والمدن مع إحداث (26) وحدة إدارية
النقل: السفينة السورية (لاوديسيا) تصل مرفأ طرطوس وستتابع عملها وفق خطتها
الخطوط الجوية السورية تسير رحلة نظامية ثالثة إلى الكويت
الداخلية تمدد العمل في بعض الجهات التابعة لها خلال فترة تقديم طلبات الترشح لانتخابات الإدارة المحلية
فيرشينين وبيدرسون: تعزيز عملية التسوية السياسية في سورية مع الالتزام باحترام سيادتها
مباحثات سورية إندونيسية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
طقس اليوم.. أجواء حارة جداً وتحذير من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة
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مراسلة سانا في درعا : استشهاد سلامة القداح أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك برصاص مسلحين مجهولين في المدينة
عدد الدوائر الانتخابية في مجالس المحافظات
2022-08-04
2022-08-04
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