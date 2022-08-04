طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز التوقعات

واشنطن-سانا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي أكثر من التوقعات ما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

ونقلت رويترز عن وزارة العمل الأمريكية قولها: إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت ستة آلاف لتصل إلى 260 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الـ 30 من تموز الماضي.

وتجاوزت الطلبات مستوى 23 ألفاً في بداية حزيران وسجلت أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 261 ألف طلب في منتصف تموز.

ومنذ بداية العام الحالي أعلن أصحاب العمل تسريح نحو159021 من العاملين بانخفاض 31.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أقل معدل بين كانون الثاني وتموز منذ 1993.

وتركز تسريح العمالة هذا العام في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والقطاع المالي.

وعرقل نقص الرقائق الإلكترونية قطاع صناعة السيارات في حين يعكس تسريح العمالة في القطاعين التكنولوجي والمالي فتور الطلب بسبب رفع أسعار الفائدة.

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