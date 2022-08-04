التجارة الداخلية تحدد سعر مبيع كيلو غرام السكر في الأسواق

دمشق-سانا

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع مادة السكر للكيلو غرام الواحد في الأسواق للمستهلك دوكما بـ 3700 ليرة سورية أما المعبأ بـ 3900 ليرة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه نتيجة وصول التوريدات انخفض سعر السكر المعبأ ليصبح 3900 ليرة للمستهلك بدلاً من 4400 ليرة حيث قامت الوزارة بالاطلاع على البورصات العالمية وأجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وطلبت من شركة المدينة الوطنية تقديم بيانات تكلفة حقيقية وتمت دراستها.

وبينت الوزارة أنها وبناء على كل ما سبق توصلت إلى أن تكاليف وأسعار المستهلك لمادة السكر الأبيض تكلفة واحد طن سكر من بلد المنشأ هي 2120000 ليرة سورية للطن وتكلفة شحن خارجي مع تأمين هي 760000 ليرة للطن وتكلفة تخليص وشحن ونفقات داخلية هي 360000 ليرة للطن ليكون مجموع تكاليف الطن الواحد واصل المستودع هي 3240000 ليرة.

وبذلك تحدد أسعار مبيع مادة السكر بالأسواق ولكل حلقات الوساطة التجارية بعد إضافة هوامش الأرباح النافذة للكيلو غرام الواحد دوكما للمستورد وتاجر الجملة بـ 3500 ليرة والمستهلك بـ 3700 ليرة سورية أما المعبأ للمستورد وتاجر الجملة بـ 3700 والمستهلك بـ 3900 ليرة.

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