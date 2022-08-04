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بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إقليم قره باغ

2022-08-04

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم الوضع المتعلق بإقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: إن “المجتمعين أكدوا على الحاجة الملحة لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية الثلاثية بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا”.

وكان بوتين بحث مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان هاتفياً أمس الأول عملية تنفيذ اتفاقيات التسوية حول إقليم قره باغ واتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما على مختلف المستويات.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيا إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار خلال عامي 2020 و2021 في إقليم قره باغ وتنص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بين أراضي البلدين ومسائل أخرى.

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