القوات العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين في السليمانية

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على خمسة إرهابيين في محافظة السليمانية شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله: إن مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة السليمانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبعملية نوعية امتازت بالدقة والسرعة تمكنت من اعتقال خمسة عناصر إرهابية في المحافظة.

وأوضح رسول أن الإرهابيين مطلوبون وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض في وقت سابق اليوم على أربعة إرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد.

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