بحث زيادة الدعم الصحي المقدم لمحافظة الحسكة من منظمة الصحة العالمية

الحسكة-سانا

ركز الاجتماع الذي عقد في محافظة الحسكة اليوم مع مكتب منظمة الصحة العالمية في المنطقة الشرقية على إمكانية زيادة الدعم المخصص للقطاع الصحي في المحافظة.

وأكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال الاجتماع أن المؤسسات الحكومية متعاونة دائماً مع المنظمات الدولية والإغاثية التي تعمل بصورة قانونية على الأراضي السورية معتبراً أن منظمة الصحة العالمية من المنظمات الناشطة بشكل إيجابي وكان لها دور في دعم القطاع الصحي خلال الفترة الماضية.

وأبدى الدكتور صيوح استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات لإنجاح عمل مكتب المنظمة بما يعود بالفائدة على المواطنين مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق الكامل وخاصة فيما يتعلق بلقاحات كوفيد 19 والتركيز على دعم القطاع الصحي داخل مدينة الحسكة لتغطية احتياجات النازحين والمجتمع المحلي.

وأكد وفد منظمة الصحة العالمية استعداد المنظمة لتقديم الاحتياجات اللازمة وفق الإمكانات المتاحة وخاصة أن المنظمة تعمل لخدمة المواطنين ولمراقبة الحالة العامة للظروف الصحية لافتاً إلى أن مكتب المنظمة في المنطقة الشرقية سينقل كل المطالب والاحتياجات إلى مكتب المنظمة في دمشق لدراسة إمكانية تحقيقها.

وطالب مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف بتقديم الدعم لتحويل المركز الإسعافي المحدث وسط مدينة الحسكة “اللؤلؤة” إلى مشفى إسعافي وتزويده بمحطة توليد أوكسجين وحواضن لقسم الأطفال ومجموعة من الأدوية لأمراض

الالتهابات وللأمراض المزمنة ما سينعكس إيجاباً على واقع الخدمات الصحية في المدينة بعد خروج مشفى الحسكة الوطني عن الخدمة الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي.

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