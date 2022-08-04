روسيا تستدعي السفير النرويجي وتطلب منه مغادرة دبلوماسية نروجية أراضيها

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير النرويجي في موسكو رون ريسلاند وأبلغته أن بقاء القنصل العام لبلاده في روسيا إليزابيث إلينغسن غير ممكن بعد تصريحاتها المعادية للشعب الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم “أخذنا بعين الاعتبار بيان وزارة الخارجية النرويجية الذي أعربت فيه عن أسفها لهذه الحادثة المشينة ولكننا أكدنا في الوقت نفسه أنه أصبح من المستحيل إقامة إلينغسن في أراضي الاتحاد الروسي”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استنكرت السلوك المشين للدبلوماسية النروجية بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من كاميرا مراقبة لمكتب استقبال أحد الفنادق في مدينة مورمانسك ظهرت فيه وهي تهاجم الروس.

وقالت زاخاروفا “إن تصريحات إلينغسن تعبر بوضوح عن الكراهية فهي باختيارها للمفردات كشفت عن وجهها الحقيقي وحقدها الكامن على روسيا وشعبها”.

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