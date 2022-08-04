تنظيم ضبوط صحية بحق فعاليات مخالفة في أسواق الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة عددا من الضبوط الصحية بحق بعض الباعة وأصحاب المحال التجارية المخالفين في أسواق المدينة خلال الأسبوع الحالي.

وأكد مدير المديرية باسل العباوي في تصريح لمراسل سانا أن عمال الرقابة الصحية التابعين للمديرية مستمرون في جولاتهم الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم الشعبية للتأكد من توفر الشروط الصحية للبيع ومطابقة المواد الغذائية للشروط مشيراً إلى أن المديرية نظمت ستة ضبوط مخالفة صحية خلال الأسبوع الحالي.

ولفت العباوي إلى أن المديرية شددت إجراءات المراقبة اليومية على محال بيع اللحوم في الأسواق بهدف التأكد من صلاحية استهلاكها البشري كونها مواد سريعة التلف في الأجواء الحارة.

وكانت المديرية نظمت خلال الأسبوع الماضي 11 ضبطاً صحياً لمخالفات سجلت ضمن مدينة الحسكة.

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