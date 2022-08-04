القبض على 3 أشخاص في حمص يروجون العملات المزورة ويتاجرون بالآثار

حمص-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على 3 أشخاص يمتهنون ترويج العملات المزورة وتجارة القطع الأثرية في المحافظة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه وحسب معلومات وردت إلى الفرع حول قيام أشخاص بترويج العملة السورية والأجنبية المزورة والتجارة بالآثار ومن خلال عمليات البحث والتحري تم إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة خلال كمين محكم حيث اعترفوا بقيامهم بترويج العملة السورية والأجنبية المزورة وتجارة القطع الأثرية.

وأضافت الوزارة إنه تمت مصادرة مبلغ 40 ألفاً و300 دولار أمريكي مزور من فئة الـ100 دولار ومبلغ 5 ملايين و40 ألف ليرة سورية مزورة من فئة الـ5000 إلى جانب عدة قطع أثرية ومسدس حربي وسيارة كانوا يستخدمونها في عمليات الترويج.

وأكدت الوزارة اتخاذ الاجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

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