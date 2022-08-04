الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية عملية لوقف الاستيطان

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات عملية لوقف عمليات الاستيطان الإسرائيلي التي تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي واستهتاراً واضحاً بالشرعية الدولية وقراراتها.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسع عمليات الاستيطان في مدينة القدس وباقي مناطق الضفة الغربية وترسخ نظام الفصل العنصري الابرتهايد في عموم فلسطين المحتلة بشكل يغلق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة جغرافياً بعاصمتها القدس.

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