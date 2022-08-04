القوات العراقية تقبض على أربعة إرهابيين في كركوك

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم (داعش) في محافظة كركوك شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم أنه وبعملية نوعية استطاعت القوات العراقية القبض على شبكة إرهابية من أربعة أشخاص تنتمي لتنظيم (داعش) وتقدم الدعم اللوجستي له في كركوك .

إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم إطلاق عملية أمنية في محيط مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد بهدف ملاحقة فلول تنظيم (داعش) الإرهابي.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية في مناطق عدة لتطهيرها مما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم (داعش).

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