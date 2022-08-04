العدوان السعودي يجدد خروقاته في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن حيث ارتكبت 75 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: “إن الخروقات تضمنت تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية”.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً سبعة خروق بقصف مدفعي و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc