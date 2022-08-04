العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 7بالمئة

واشنطن-سانا

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من سبعة بالمئة بعد أن قالت فريبورت إن: “مصنعها لتصدير الغاز المسال في تكساس من المنتظر أن يستأنف العمليات في أوائل تشرين الأول”.

وذكرت رويترز أن عقود الغاز تسليم أيلول أنهت جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 56.0 سنتاً أو 7.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 8.266 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ويجري تداول الغاز حول 59 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا و46 دولاراً في آسيا والعقود الأمريكية للغاز مرتفعة نحو 118 بالمئة حتى الآن هذا العام.

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