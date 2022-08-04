الدفاع الروسية: معظم الأسرى المحررين تعرضوا للعنف على أيدي قوات كييف

موسكو-سانا

اعتبر نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين أن قوات النظام في كييف لا تمتثل للقانون الدولي في معاملة أسرى الحرب حيث سجلت حالات تعذيب وترهيب وضرب وعدم تقديم الرعاية الطبية وإعدامات ميدانية.

ونقلت روسيا اليوم عن فومين قوله “إن معظم الجنود الذين عادوا من الأسر لدى أوكرانيا تعرضوا للعنف الجسدي وحرم الكثير منهم من الرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم” مشيراً إلى أن النازيين الأوكرانيين يمارسون ضغوطاً نفسية على أقارب الجنود المحتجزين ويبتزونهم ويطالبونهم بالأموال.

ووفقاً لاستطلاع الجنود العائدين من الأسر فإن 81 بالمئة من العسكريين تعرضوا للضرب والعنف الجسدي وإن 55 بالمئة شاركوا بالقوة في تصوير مقاطع فيديو دعائية و46 بالمئة لم يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة و79 بالمئة لم يتمكنوا من الاتصال بأقاربهم وتم تزويد 19 بالمئة من الجنود بطعام غير كاف أو طعام سيء.

من جهة ثانية أعلن فومي أنه تم تنظيم مفاوضات مع كييف بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى حيث تم تنفيذ 27 عملية تبادل حتى الآن.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية دائمة في وزارة الدفاع الروسية لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب تعمل وفق التوصيات والمبادئ المستندة إلى اتفاقية جنيف.

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