وفاة طفلة بعمر سنة وشهرين غرقاً في بركة مياه بريف سلمية في حماة

حماة-سانا

توفيت طفلة بعمر سنة وشهرين غرقاً في بركة مياه معدة لسقاية الأغنام في قرية “تلعدا” بريف منطقة سلمية في حماة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن مركز شرطة سلمية الخارجي أخبر بغرق طفلة في بركة مياه معدة لسقاية الأغنام في قرية “تلعدا” بريف منطقة سلمية ونقلها إلى أحد مشافي المنطقة مشيرة إلى أن دورية من المركز المذكور توجهت فورا إلى المشفى.

وتبين وفق بيان الوزارة أن الطفلة تدعى نرجس العلوش عمرها سنة وشهران وقد أدخلت المشفى مفارقة الحياة نتيجة الغرق حيث أوضح مسعفها أنه أثناء تواجده في منزله المجاور لمنزل ذوي الطفلة سمع صراخ والدتها تطلب النجدة لإسعاف ابنتها وأخبرتهم بأنها وجدتها في بركة الماء دون حراك.

وأضافت الوزارة: إنه بالتوجه لمنزل ذوي الطفلة وبالتحقيق مع والدتها أفادت بأنها كانت مع طفلتها في المنزل وقد تركتها ضمن إحدى الغرف لقضاء بعض الأعمال المنزلية وعند عودتها إلى الغرفة لم تجدها ولم تنتبه لخروجها وعند بحثها عنها وجدتها قد غرقت في بركة المياه المعدة لسقاية الأغنام فقامت بالصراخ لجارهم وطلبت منه إسعافها.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإجراء الكشف الطبي على جثة الطفلة تبين أن سبب الوفاة هو القصور التنفسي الناتج عن الغرق وأن التحقيقات لا تزال مستمرة.

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