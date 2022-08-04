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هبوط أسعار النفط

2022-08-03

نيويورك-سانا

هبطت أسعار النفط نحو أربعة بالمئة اليوم وتسارعت وتيرة خسائرها بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي.

وذكرت رويترز أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت انتهت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 3.76 / دولارات أو 3.7 بالمئة لتسجل عند التسوية 96.78 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.76 دولارات أو 4 بالمئة لتغلق عند 90.66 دولاراً للبرميل.

وتذبذب الخامان القياسيان كلاهما بين الصعود والهبوط في وقت سابق في الجلسة.

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