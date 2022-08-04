عبداللهيان: دعم إيران لمبدأ الصين الواحدة أمر بديهي لا يقبل الشك

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن احترام وحدة أراضي الدول يأتي ضمن الأسس المتعارف عليها في القانون الدولي وعليه فإن دعم إيران لمبدأ الصين الواحدة أمر بديهي لا يقبل الشك.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن عبداللهيان قوله في تغريدة له على موقع تويتر اليوم إن استفزازات أمريكا مصدر تهديد للسلام والاستقرار الدوليين وذلك في إشارة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أمس والتي أثارت ردودا شديدة من جانب الصين.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يى صرح خلال مؤتمر صحفي بعد حضوره اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية منظمة شانغهاي للتعاون أن مبدأ صين واحدة هو التوافق الذي أجمع عليه المجتمع الدولي والأساس السياسي للتبادلات الصينية مع الدول الأخرى وجوهر المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر والخط الفاصل الذي لا يمكن تجاوزه.

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