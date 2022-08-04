أمسية موسيقية ومعرض فني في خامس أيام مهرجان الدلبة بمشتى الحلو

طرطوس-سانا

تميزت فعاليات ملتقى الدلبة العاشر للثقافة والفنون في مشتى الحلو في يومه الخامس بتنوع الورشات واستمرار الملتقيات النحتية والفنية التي شهدت تفاعلاً وإقبالاً من قبل الحضور.

وأوضح الفنان التشكيلي سامر اسماعيل في تصريح لمراسلة سانا أن فعاليات ملتقى الفن التشكيلي تناولت مواضيع متعددة عن المرأة ونتاج الأعمال سيتم عرضها في ختام المهرجان حيث شارك خمسة رسامين قدموا من عدة محافظات هم نهى جبارة ورنا عثمان ورنيم اللحام ورينال ركاب وجورجينا بشارة.

وأقيم أيضاً معرض فني للفنانة التشكيلية دينا ديب التي ذكرت أنه ضم 12 لوحة كبيرة ومتوسطة الحجم وتطرقت لمواضيع مختلفة عن الطبيعة والحب والأم إلى جانب مشاركة عدد من اليافعين والشباب بلوحات متنوعة.

أليسار سلوم 15 عاماً أشارت أنها استفادت من خبرات الفنانين في التوجيه والإرشاد والنصح بينما الرسامة رينال ركاب القادمة من محافظة السويداء المشاركة بفعاليات الملتقى في الهواء الطلق نوهت بروح التعاون والألفة مع نخبة من الفنانين.

وفي ختام دوري شطرنج حاز اليافعين سام لوقا وكارين حنا المركزين الأول والثاني.

كما اختتمت فعاليات اليوم بالأمسية موسيقية مع المغنية الأكاديمية سناء بركات وفرقتها حيث عبرت بركات عن سعادتها وفرحها بإحياء الحفل في الهواء الطلق بالقرب من جمهور.

هيبه سليمان

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