الدفاع الروسية تعلن تفاقم الوضع في قره باغ بعد انتهاك أذربيجان وقف إطلاق النار

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان اليوم.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان للوزارة: “لقد تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قواتنا لحفظ السلام في منطقة مرتفعات ساريباب حيث انتهكت القوات الأذربيجانية وقف إطلاق النار” مشيراً إلى أن قيادة وحدة حفظ السلام الروسية إلى جانب ممثلين عن الجانبين الأذربيجاني والأرميني سيتخذون إجراءات إعادة الاستقرار للمنطقة.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الأرمينية أن القوات الأذربيجانية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وقالت الخارجية الأرمينية في بيان: “نحن نعتبر تصريحات الجانب الأذربيجاني التي تحاول من جانب واحد تغيير النظام القانوني في ممر لاتشين غير مقبولة”.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في تشرين الثاني قبل الماضي وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف وينص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وبينه كما تضمن رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وعودة النازحين.

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