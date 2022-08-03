معارض للرسوم وفقرات فنية ضمن احتفالية (قلوب صغيرة لوطن كبير) في درعا والصنمين

درعا-سانا

أقامت مديرية الثقافة بدرعا احتفالية قلوب صغيرة لوطن كبير ضمن الحملة الوطنية للتعريف بقانون حقوق الطفل في كل من مدينتي درعا والصنمين تضمنت معارض للرسوم وفقرات فنية من إبداعات الأطفال.

وأنجز الأطفال في درعا خلال الاحتفالية لوحة بطول 15 متراً تجسد ما يدور بخواطرهم وبعفويتهم فيما قدم أطفال منطقة الصنمين رسومات وطنية ونفذت في مكتبة المديرية ورشة قراءة حرة للأطفال.

وبين مدير الثقافة عدنان الفلاح أن الاحتفالية في درعا والصنمين ضمت براعم صغيرة أثلجت صدور الحاضرين بإبداعاتهم وابتساماتهم مشيراً إلى أن المديرية مستمرة في صناعة الفرح عبر تخصيص مساحات واسعة للأطفال للتعبير عما بداخلهم.