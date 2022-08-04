قوات نظام كييف تنشر راجمات صواريخ في كلية الطب بمدينة أرتيموفسك

موسكو-سانا

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن قوات كييف تحصنت في مباني كلية الطب بمدينة أرتيموفسك في دونيتسسك ونشرت راجمات صواريخ ومدفعية في حرم الكلية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميزينتسيف قوله: “إن مثل هذه الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية تظهر عدم اكتراثها لمصير مواطنيها وتجاهلها المطلق لجميع أعراف ومبادئ القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف ميزينتسيف “مرة أخرى ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى للتأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام البنية التحتية الطبية من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأغراض عسكرية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في السابع عشر من تموز الماضي عن نشر قوات نظام كييف راجمات الصواريخ في المباني السكنية في دوبروبوليه بجمهورية دونيتسك الشعبية ومنع السكان من المغادرة لاستخدامهم دروعاً بشرية.

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