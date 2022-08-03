الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء حارة في أغلب المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً جداً وشديد الحرارة على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً بعد الظهر والمساء وخاصة على المناطق الغربية والجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 41/23 المنطقة الجنوبية 39/24 المرتفعات الجبلية 35/21 المنطقة الوسطى 40/24 المنطقة الساحلية 33/25 المنطقة الشمالية 40/24 منطقة الجزيرة 43/26 المنطقة الشرقية 46/28 منطقة البادية 42/24

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