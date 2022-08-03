المركز الثقافي الروسي يفتتح قسماً للكتب الروسية ضمن مكتبة دمشق التربوية

دمشق-سانا

افتتح المركز الثقافي الروسي بدمشق اليوم قسماً للكتب باللغة الروسية في مكتبة دمشق التربوية ومعرضاً للأطفال شارك به أطفال المراكز بلوحاتهم الفنية حملت عنوان (المحبة لروسيا).

ودعم المركز الثقافي الروسي المكتبة بمجموعة من الكتب المتنوعة في مضمونها والتي تغني القراء علمياً ومعرفياً.

وقال مستشار المركز الثقافي الروسي في سورية علي الأحمد في تصريح لـ سانا: “إنه انطلاقاً من معرفتنا بشغف المجتمع السوري بالأدب العالمي بشكل عام والأدب الروسي بشكل خاص قمنا بافتتاح قسم ضمن مكتبة دمشق التربوية يضم باقة من الكتب من الأدب الروسي وكتب الأطفال والكتب التدريسية”.

وبين أن هذه المكتبة ستكون جزءاً من مجموعة مكتبات بالتعاون مع وزارتي التربية والثقافة لافتاً إلى وجود برنامج أوسع سيشمل محافظات حمص وطرطوس ودير الزور إضافة إلى برنامج لافتتاح مراكز ثقافية لنشر الثقافة الروسية داعياً المهتمين بالأدب إلى زيارة هذه المراكز الثقافية والاستفادة من نظامي القراءة والإعارة في المكتبة.

وعن المعرض الذي حمل عنوان (المحبة لروسيا) تحدث الفنان التشكيلي موفق مخول المشرف على مكتبة دمشق التربوية مبيناً أن المعرض يشكل تحية محبة من أطفال سورية إلى روسيا لموافقها تجاه سورية مشيراً إلى أن المعرض ضم إبداعات مختلفة وأفكاراً جميلة صنعها الأطفال بحالة من الحب والفرح.

وضم المعرض مجموعة من اللوحات بقياسات مختلفة رسمها الأطفال بعفوية باستخدام الألوان الزيتية والمائية وحملت جميعها رموزاً ودلالات تحمل معاني الأمل والمحبة.

ميس العاني

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