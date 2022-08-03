تايلاند تعلن عن ثالث إصابة بجدري القردة

بانكوك-سانا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم عن ثالث حالة إصابة بجدري القردة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن أوباس كارنكاوينبونغ المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض بالوزارة قوله: إن الشخص المصاب رجل ألماني يبلغ من العمر 25 عاماً دخل جزيرة فوكيت في الـ18 من تموز الماضي وظهرت عليه الأعراض بعد فترة وجيزة.

وتابع: إن السلطات تعتقد أنها حالة مستوردة بسبب وقت الحضانة مضيفاً: إنه لم يتم العثور حتى الآن على أي إصابة بين المخالطين الوثيقين الذين تم تحديدهم.

وكانت تايلاند أعلنت أمس أنها تتوقع وصول الدفعة الأولى من لقاحات جدري القردة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأبلغت تايلاند عن إصابتين بجدري القردة خلال الأسبوعين الماضيين.

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