إيران: باقري كني سيتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات النووية

طهران-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن كبير المفاوضين الإيرانيين إلى مباحثات فيينا علي باقري كني سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات القادمة لاستئناف المفاوضات مع مجموعة أربعة زائد واحد حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تصريح اليوم أن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق مستدام يضمن حقوق الشعب الإيراني وعلى باقي الأطراف أيضاً اتخاذ القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف إذا كانت تريد التقدم إلى الأمام.

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أكثر من مرة أن إيران لن تتخلى عن نهج الدبلوماسية والمفاوضات للوصول إلى اتفاق نووي يكون جيداً ودائماً.

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