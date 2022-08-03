القوات الروسية تقضي على ستة جنود أوكرانيين في جمهورية لوغانسك

موسكو-سانا

أعلنت القوات الخاصة للحرس الروسي اليوم القضاء على مجموعة أوكرانية مخربة مؤلفة من ستة جنود في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المكتب الصحفي للحرس قوله في بيان: إن “قوات العمليات الخاصة التابعة للحرس الروسي انخرطت في معركة مع مجموعة تخريب واستطلاع معادية في جمهورية لوغانسك الشعبية وبعد تبادل لإطلاق النار تراجع العدو إلى منطقة حزام الغابات حيث رصد عناصر الحرس الروسي بمساعدة طائرة مسيرة الأشخاص المنسحبين وتم نقل إحداثيات مكان وجودهم إلى مركز القيادة”.

وتابع المكتب.. إن “مدفعية الجيش وجهت ضربة ضد الأهداف المكشوفة ثم قامت قوات الحرس بتمشيط المنطقة لتعثر على جثث ستة جنود أوكرانيين” لافتاً إلى أنه تم العثور بالقرب من الجثث على أنظمة صواريخ أرض جو محمولة وقاذفة قنابل (ار بي جي 7) وقاذفة قنابل يدوية أجنبية الصنع وأكثر من 2 كيلوغرام من مادة (تي إن تي) المتفجرة وغيرها من الأسلحة والذخيرة.

وكان الحرس الوطني الروسي أعلن أمس القضاء على 13 مشغلاً للطائرات المسيرة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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