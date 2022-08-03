المهندس عرنوس يلتقي السفير الباكستاني بمناسبة انتهاء مهامه ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

دمشق-سانا

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم سفير جمهورية باكستان الإسلامية بدمشق سعيد محمد خان بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى سورية.

وأكد المهندس عرنوس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين مشيراً إلى استعداد الحكومة السورية للعمل بكل الإمكانات لتعزيز هذه الروابط واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لدفعها إلى الأمام بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل لتنمية التعاون في المجالات الثقافية والعلمية وزيادة المنح الدراسية المقدمة من الجانب الباكستاني وزيادة الرحلات السياحية إلى سورية وأهمية مشاركة الشركات الباكستانية في إعادة الإعمار.

ونوه المهندس عرنوس بمواقف باكستان الرافضة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وأعرب عن الشكر والتقدير لباكستان حكومة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري في تصديه للإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر مثمناً الجهود التي بذلها السفير محمد خان لتطوير التعاون بين البلدين.

من جهته لفت السفير الباكستاني إلى العلاقات المميزة التي تجمع البلدين منذ سبعين عاماً وخصوصاً على الصعيد السياسي والدبلوماسي مؤكداً مواصلة العمل لتطوير وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ولا سيما بعد استئناف رحلات الطيران بين البلدين وهذا ما يسهم في تعزيز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأعرب السفير محمد خان عن سعادته لرؤية ما يحدث في سورية على أرض الواقع من نهوض وتعاف وتقدم على الصعد كافة.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.

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