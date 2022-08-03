إزالة التعديات على الأملاك العامة في الكورنيش الجنوبي باللاذقية

اللاذقية-سانا

قام مجلس مدينة اللاذقية بإزالة التعديات على الأملاك العامة في منطقة الكورنيش الجنوبي بهدف الحفاظ على المظهر العام للمدينة.

وأوضح رئيس المجلس المهندس حسين زنجرلي لمراسل سانا أن الإزالة تمت وفقاً للقوانين التي تنص على عدم السماح للأكشاك والبسطات والعشوائيات غير المرخصة والتي تؤثر على النظافة العامة وعلى حركة المواطنين على الأرصفة بشكل غير لائق موضحاً أن من يرغب بإقامة أكشاك عليه أن يقدم ترخيصاً للمجلس وتأتي الموافقة مع أخذ الاعتبار لوضعها في المكان المناسب للمحافظة على المظهر العام للمدينة وعدم الإخلال بالآداب العامة وعدم التأثير على الاستثمارات التي تعود بمنفعة اقتصادية على المحافظة.

وفيما يتعلق بالجرحى وذوي الشهداء بين زنجرلي أنه توجد قوائم بأسمائهم وسيتم منحهم تراخيص قانونية عن طريق تقديم طلب خطي من مكتب الشهداء في المحافظة.

ديمة حشمة

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