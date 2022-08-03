حكومتا ماكاو وهونغ كونغ: زيارة بيلوسي إلى تايوان تدخل أمريكي وقح بشؤون الصين

بكين-سانا

شددت حكومتا منطقتي ماكاو وهونغ كونغ الإداريتين الخاصتين على أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان تعتبر تدخلاً وقحاً بشؤون الصين الداخلية وتهدد الأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة شينخوا عن حكومة ماكاو قولها في بيان اليوم: “إن زيارة بيلوسي تعتبر تدخلاً وقحاً بشؤون الصين الداخلية وسيادتها وتتجاهل بشكل متعمد مبدأ صين واحدة كما أنها تهدد الأمن والاستقرار عبر مضيق تايوان وتضر بالعلاقات الصينية الأمريكية المشتركة.

وأشار البيان إلى إن الإدارة الأمريكية رغم زعمها المتكرر الالتزام بمبدأ صين واحدة إلا إن التصريحات والأفعال التي صدرت عنها في الآونة الأخيرة تتناقض مع هذه المزاعم وتخالفها.

وشدد البيان على أن موقف ماكاو من قضية تايوان ثابت بالتمسك بسيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام بمبدأ صين واحدة ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الصينية كما أنه يدعم بشكل كامل موقف الحكومة الصينية للدفاع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جون لي

أن زيارة بيلوسي تمثل تحدياً صارخاً لمبدأ صين واحدة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كما أنها تشجع محاولات تنفيذ ما يسمى استقلال تايوان بما يهدد سلامة ومصالح سكان تايوان.

وشدد جون لي على موقف هونغ كونغ الداعم بشكل كامل للإجراءات اللازمة التي تتخذها الحكومة المركزية في بكين لضمان سيادة الصين ووحدة وأمن أراضيها.

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