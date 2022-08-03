الفنان القدير أسامة الروماني يعود للسينما في الفيلم القصير (أماني)

دمشق-سانا

أنهى محمد سمير طحان مؤلف ومخرج الفيلم الروائي القصير (أماني) تصوير مشاهده في عدة أماكن بدمشق وسط أجواء من التشويق حول مضمون العمل.

الفيلم الذي تنتجه المؤسسة العامة للسينما عن النص الحاصل على جائزة سيناريو سينما الأطفال لعام 2021 شهد عودة الفنان القدير أسامة الروماني لشاشة السينما بعد عشرات السنوات من الابتعاد عنها.

وفي مؤتمر صحفي ضم بعض صناع العمل في آخر أيام تصويره عبر الفنان جمال العلي الذي يلعب في الفيلم دور زوج الأم القاسي والجشع عن سعادته بالمشاركة بالفيلم ووصف كادر العمل بالأسرة الحقيقية التي تبنت فكرة الفيلم بهدف تسليط الضوء ومحاولة تغيير واقع الأطفال الذين يعملون في مهنة جمع المخلفات من حاويات القمامة.

بدوره وصف الطفل حمود أبو حسون مشاركته بالفيلم بالتجربة المهمة له حيث استمتع بأداء شخصية (كريم) الطفل الفقير الذي يجبره زوج أمه على ترك المدرسة والعمل معه بمهنة جمع المخلفات وهو عمل غير لائق بالطفولة متمنياً أن ينجح الفيلم في إيصال رسالته لكل العالم.

أما الطفلة روسيل إبراهيم ذات الست سنوات فأوضحت أنها لعبت دور الطفلة نرجس أحد أفراد العائلة المعنفة من قبل زوج الأم مبينة أن شخصيتها تطلبت إظهار مشاعر الحزن والتعاطف مع شقيقها كريم الذي يعاني من الظلم والتعنيف.

من جهته قال كاتب ومخرج الفيلم إن العمل يطرح مفهوم الأمان والأمنيات لشريحة الأطفال الذين فرضت عليهم الحرب ومفرزاتها ظروف حياة قاسية وحرمتهم من التعليم ويتطرق بذات الوقت لقضية عمالة الأطفال بمهنة تفتقد لأدنى الشروط الإنسانية من خلال قصة الطفل كريم الذي يجبره زوج والدته على العمل معه في جمع المخلفات من حاويات القمامة.

الفيلم من بطولة الفنان أسامة الروماني ونجاح مختار وصباح السالم ومادونا حنا ومضر عساف والطفلة اليسار نعمان.

وفي بطاقة الفيلم جاء الإشراف العام لمراد شاهين ومدير الإضاءة والتصوير باسل سراولجي ومدير إدارة الإنتاج مهند إبراهيم ومخرج منفذ رشا حب الله ومساعدا المخرج سمير مصطفى وسمير علي ومشرف الإضاءة دريد رحال ومهندس الديكور محمد خطاب ومصممة الازياء سهى العلي ومهندس الصوت حسان كوكش.

شذى حمود

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