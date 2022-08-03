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إصابة 112 إمرأة على الأقل إثر تسرب غاز في مصنع جنوب الهند

2022-08-03

نيودلهي- سانا

نقلت 112 امرأة هندية على الأقل إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع للألبسة جنوب البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الهندية قولها إن “العاملات عانين من الغثيان والقيء في مصنع بمنطقة أتشيوتابورام بولاية أندرا براديش الجنوبية الليلة الماضية” مشيرة إلى أن “وضع العاملات مستقر ولم تسجل أي حالة وفاة فيما تم فتح تحقيق في الحادث”.

وكانت حادثة مماثلة وقعت في حزيران الماضي في المنطقة نفسها حيث أصيبت 200 امرأة بعد تسرب للغاز في مصنع للألبسة أيضاً.

وفي عام 2020 لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وتم نقل المئات إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع كيمياويات في فيساكاباتنام وهي مدينة ساحلية صناعية في الولاية نفسها.

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